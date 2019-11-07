Гильерме: главное, что «Локомотив» не почувствовал негатива от моей ошибки
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал свою ошибку в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).
«Я старался справиться. Самое главное, что команда не почувствовала негатива от моей ошибки. Мы отлично отреагировали и показали, что у нас есть команда.
Я чувствовал себя уверенно. Я уже собирался отдать мяч Миранчуку в атаку. Это как у нападающих, они видят мяч в воротах, ещё не забив гол», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Гильерме ошибся на 4-й минуте матча, выпустив мяч после удара со штрафного, и итальянский клуб открыл счёт.
«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D и сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Щенсны пожалел Гильерме, допустившего ошибку в матче с «Ювентусом»
- 7 ноября 2019
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