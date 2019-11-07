Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гильерме: главное, что «Локомотив» не почувствовал негатива от моей ошибки

Гильерме: главное, что «Локомотив» не почувствовал негатива от моей ошибки
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал свою ошибку в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).

«Я старался справиться. Самое главное, что команда не почувствовала негатива от моей ошибки. Мы отлично отреагировали и показали, что у нас есть команда.

Я чувствовал себя уверенно. Я уже собирался отдать мяч Миранчуку в атаку. Это как у нападающих, они видят мяч в воротах, ещё не забив гол», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Гильерме ошибся на 4-й минуте матча, выпустив мяч после удара со штрафного, и итальянский клуб открыл счёт.

«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Щенсны пожалел Гильерме, допустившего ошибку в матче с «Ювентусом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019