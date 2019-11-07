Фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта

Болельщики московского ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с местным «Ференцварошем», сообщает Sport24.

Фанаты вели себя очень агрессивно, оккупировали поезд, обливали окружающих из бутылок, а также рвались в драку. Из-за действий болельщиков было принято решение о перекрытии всей ветки метро, которая ведёт к стадиону.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня, 7 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Гроупама Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александром Ставревым. В роли его ассистентов выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов.



После трёх туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея в своём активе ни одного очка. «Ференцварош» (4) располагается строчкой выше. На первом и втором местах находятся «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).