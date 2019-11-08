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Тедеско: не могу сказать, что «Зенит» был плох в матче с «РБ Лейпциг»

Тедеско: не могу сказать, что «Зенит» был плох в матче с «РБ Лейпциг»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил выступление «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2), а также рассказал об отношениях с наставником немецкой команды Юлианом Нагельсманом.

«Не могу сказать, что «Зенит» был плох с «Лейпцигом», они могли взять очки. У «Лейпцига» отличная команда, которая показывает отличную игру. С Юлианом (Нагельсманом. — Прим. «Чемпионата») у нас хорошие отношения, и мы поддерживаем с ним связь.

Пока мы не добрались до анализа «Зенита», но мы смотрим их игры. Пока что у нас все мысли связаны с «Крыльями Советов», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Завтра, 9 ноября, «Спартаку» предстоит на выезде сыграть с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Самаре и начнётся в 19:00 мск.

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