Тедеско: очень понравился борщ. Русская кухня прекрасна

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от русской кухни.

«Мне очень понравился тарасовский борщ. Русская кухня прекрасна! Всё, что мы пробовали с самого начала пребывания – отличное. С моим приходом мы ничего не меняли в питании футболистов. Тут у ребят есть даже итальянские пироги Кростата, которые вводил ещё Капелло в рацион, когда тренировал сборную России. На родине для меня это праздничная еда, её обычно готовит мне мама и жена», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В следующем матче «Спартаку» предстоит на выезде сыграть с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится завтра, 9 ноября, в Самаре и начнётся в 19:00 мск.