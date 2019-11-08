Тедеско: очень понравился борщ. Русская кухня прекрасна
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от русской кухни.
«Мне очень понравился тарасовский борщ. Русская кухня прекрасна! Всё, что мы пробовали с самого начала пребывания – отличное. С моим приходом мы ничего не меняли в питании футболистов. Тут у ребят есть даже итальянские пироги Кростата, которые вводил ещё Капелло в рацион, когда тренировал сборную России. На родине для меня это праздничная еда, её обычно готовит мне мама и жена», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В следующем матче «Спартаку» предстоит на выезде сыграть с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится завтра, 9 ноября, в Самаре и начнётся в 19:00 мск.
- 8 ноября 2019
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