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Бакаев: ответить Уткину нечего, у «Спартака» сейчас и правда тяжёлый период

Бакаев: ответить Уткину нечего, у «Спартака» сейчас и правда тяжёлый период
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что ему нечего ответить известному блогеру Василию Уткину, который ранее сказал, что красно-белые с европейскими топ-клубами будут играть не скоро.

«Мне нечего ответить Уткину. Сейчас у «Спартака» и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 18 очков после 15 матчей. На счету Бакаева 2 забитых мяча и 6 результативных передач в 13 матчах РПЛ.

Полностью интервью с Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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