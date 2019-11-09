Бакаев — «десятка» «Спартака»: без тачки, «инстаграма» и зарплатной карты

На презентации новой формы сборной России от аdidas Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: «Главное, что на сердце есть герб». Возможно, он один из самых эмоциональных и патриотичных игроков нашей страны.
Сборная России и Роналду
— У тебя вообще есть любимая форма?
— Любая, если она спартаковская или сборной России.
— Но в этих майках ты, если вызовут, будешь играть на Евро. Когда слышал слова Черчесова о желании выиграть турнир, не казалось, что это нереально?
— Почему нереально? Конечно, это возможно. Просто необходимо хорошо подготовиться, много работать, а уж в футболе может произойти всё что угодно.
— Черчесов говорит, что видит тебя именно на позиции флангового футболиста. Против кого на этой позиции ты хотел бы сыграть?
— Абсолютно всё равно, кто передо мной. Главное – проявить себя и помочь команде.
— Кумиров совсем нет?
— Есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду.
— Но Месси делал и делает не меньше обводок.
— Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.
— После матча с «Локо» говорят, что всё, Рон сдулся. Ты как считаешь?
— Смотрел матч. Думаю, если бы его не поменяли, может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнёры говорят, что Роналду – человек, помешанный на футболе. Просто монстр.
«Спартак» и проблемы
— Василий Уткин написал, что такие стадионы, как «Лужники», стоят для того, чтобы наши клубы играли на них матчи с топовыми соперниками и футболистами вроде Роналду: «Об этом должны беспокоиться все, кроме «Спартака», потому что они с такими клубами не скоро сыграют». Есть что ответить?
— Да нечего, на самом деле. Сейчас у «Спартака» и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных.
— Но ты-то сам в порядке. Вызовы в сборную, голы, передачи – это повод чувствовать себя счастливым?
— Какая разница, что я забиваю или отдаю, если команда не побеждает?.. – Бакаев подбирает слова и повышает тон. — Да я на самом деле не так много забиваю и не так много отдаю, как нужно было бы. Мне нужно прибавить, чтобы приносить больше пользы команде. Для этого надо лучше работать и мне, и всем партнёрам. Этим мы и будем сейчас заниматься.
— Но твои три голевые передачи с «Локо» — это помощь в раскрытии таланта от Тедеско, который дал тебе новую позицию?
— Не знаю. Мне помогал и Олег Георгиевич Кононов. Сейчас — Доменико Тедеско. Каждому из тренеров могу сказать спасибо. Но я и сам должен больше и лучше работать, чтобы оправдывать их доверие.
— А тебе интересно пробовать новые роли на поле?
— Многим отвечаю, что нет разницы, где играть – слева, справа, в центре, в нападении. Куда поставят – там и буду.
— То есть, играя слева, ты не парился?
— Если уж на то пошло, то слева я отыграл всю карьеру. Целых 10 лет. Только последние два года перешёл направо. Мне комфортно везде, а у людей может быть своё мнение.
Судьи, VAR, «Зенит»
— Если анализировать, какой момент повлиял на ухудшение результатов в «Спартаке»?
— Не знаю, если честно. Не могу даже ответить.
— Мне вот кажется, что твой незасчитанный мяч с «Зенитом». В интернете ходит ролик, где доказывают, что руки не было. Что скажешь?
— Если судья свистнул, значит, была. Мяч в неё попал, но я не двигал и не играл ею. Думал сначала, что гол засчитают, но когда сказали, что будет VAR, то сразу подумал: «Блин, а ведь была рука».
— Ты за VAR после этого?
— За VAR, да… Хотя стоп. Вот сейчас сказал, что за, а на самом деле мне вообще всё равно, есть он или нет. Когда нет – одни обижаются, когда есть – другие. Это футбол. Эмоции здесь будут всегда. На судейский вопрос просто не обращаю внимания. Моё дело – выходить и играть. Вот и всё.
— Ты не из тех, кто будет говорить, что какому-то «Зениту» судьи помогают?
— Нет, такие разговоры несерьёзны. Просто несерьёзны.
Деньги, тачки, «Инстаграм»
— Следишь, что о тебе пишут?
— Статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану.
— Почему в таком случае ты удалил страницу в «Инстаграме»?
— Так нужно было. Может, создам скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.
— Удивлялся, когда тебя критиковали из-за замазанных ног на фото?
— Ну какая критика?! Лично её не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами.
— Понятно, что это уважение к религии, но…
— …но у нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?». Отвечаю, там иначе нельзя. Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном «инстаграме» у меня колени были замазаны.
— Ты не раз говорил о значении семьи в карьере и жизни. Зарплатная карточка до сих пор у родителей?
— У них, да, но у меня настроена оплата через телефон. Деньги, получается, семейные, общие.
— Машину тебе до сих пор запрещают покупать?
— Да, запрещают. Говорят, должен вырасти, проявить себя как футболист, выучиться. Водительского-то удостоверения у меня пока нет.
— А почему не получаешь?
— Да не до этого. Футболом занят.
— Ты вот говоришь, и возникает ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?
— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.
— А хобби?
— Люблю с друзьями посидеть, в кино сходить. Правда, там ничего интересного сейчас не показывают. «Терминатор» вот тоже провалился, его раскритиковали.
— Книги читаешь?
— Сейчас — биографию Фёдора Фёдоровича Черенкова, которую мне недавно подарили.
— Всё правильно, раз играешь под его номером.
— И это огромная честь — играть под номером великого игрока, а также мотивация, чтобы ещё больше работать.
P.S.
Хабиб и Конор
— Боями, как парень с Кавказа, интересуешься?
— Конечно. Вот сейчас попытаюсь посмотреть бои UFC в Москве. Буду болеть за Забита Магомедшарипова и Александра Волкова.
— А в противостоянии Конора и Хабиба за кого?
— Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России.
— Когда слушаешь Конора про Хабиба, тебя распирает?
— Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает. Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова лишь бизнес. И это неправильно.
- 9 ноября 2019
-
11:15
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:14
-
10:11
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:19
-
05:38
-
03:57
-
03:42
-
03:30
-
02:53
-
02:12
-
01:35
-
01:06
-
00:55
-
00:33
-
00:13
- 8 ноября 2019
-
23:56
-
23:40
-
23:13
-
23:05