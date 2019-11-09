Бакаев — «десятка» «Спартака»: без тачки, «инстаграма» и зарплатной карты

На презентации новой формы сборной России от аdidas Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: «Главное, что на сердце есть герб». Возможно, он один из самых эмоциональных и патриотичных игроков нашей страны.

Сборная России представила форму на Евро-2020. Черчесов одобрил Игроки «Локомотива» и Зелимхан Бакаев первыми примерили её на себя.

Сборная России и Роналду

— У тебя вообще есть любимая форма?

— Любая, если она спартаковская или сборной России.



— Но в этих майках ты, если вызовут, будешь играть на Евро. Когда слышал слова Черчесова о желании выиграть турнир, не казалось, что это нереально?

— Почему нереально? Конечно, это возможно. Просто необходимо хорошо подготовиться, много работать, а уж в футболе может произойти всё что угодно.

— Черчесов говорит, что видит тебя именно на позиции флангового футболиста. Против кого на этой позиции ты хотел бы сыграть?

— Абсолютно всё равно, кто передо мной. Главное – проявить себя и помочь команде.



— Кумиров совсем нет?

— Есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Но Месси делал и делает не меньше обводок.

— Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.



— После матча с «Локо» говорят, что всё, Рон сдулся. Ты как считаешь?

— Смотрел матч. Думаю, если бы его не поменяли, может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнёры говорят, что Роналду – человек, помешанный на футболе. Просто монстр.

«При Каррере потенциал «Спартака» не использовался полностью» Откровения Зелимхана Бакаева.

«Спартак» и проблемы

— Василий Уткин написал, что такие стадионы, как «Лужники», стоят для того, чтобы наши клубы играли на них матчи с топовыми соперниками и футболистами вроде Роналду: «Об этом должны беспокоиться все, кроме «Спартака», потому что они с такими клубами не скоро сыграют». Есть что ответить?

— Да нечего, на самом деле. Сейчас у «Спартака» и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных.



— Но ты-то сам в порядке. Вызовы в сборную, голы, передачи – это повод чувствовать себя счастливым?

— Какая разница, что я забиваю или отдаю, если команда не побеждает?.. – Бакаев подбирает слова и повышает тон. — Да я на самом деле не так много забиваю и не так много отдаю, как нужно было бы. Мне нужно прибавить, чтобы приносить больше пользы команде. Для этого надо лучше работать и мне, и всем партнёрам. Этим мы и будем сейчас заниматься.



— Но твои три голевые передачи с «Локо» — это помощь в раскрытии таланта от Тедеско, который дал тебе новую позицию?

— Не знаю. Мне помогал и Олег Георгиевич Кононов. Сейчас — Доменико Тедеско. Каждому из тренеров могу сказать спасибо. Но я и сам должен больше и лучше работать, чтобы оправдывать их доверие.

Новая роль Бакаева – просто супер. Именно она обеспечила «Спартаку» победу Но вряд ли Зелимхан будет играть на этой позиции всегда.

— А тебе интересно пробовать новые роли на поле?

— Многим отвечаю, что нет разницы, где играть – слева, справа, в центре, в нападении. Куда поставят – там и буду.



— То есть, играя слева, ты не парился?

— Если уж на то пошло, то слева я отыграл всю карьеру. Целых 10 лет. Только последние два года перешёл направо. Мне комфортно везде, а у людей может быть своё мнение.

Судьи, VAR, «Зенит»

— Если анализировать, какой момент повлиял на ухудшение результатов в «Спартаке»?

— Не знаю, если честно. Не могу даже ответить.



— Мне вот кажется, что твой незасчитанный мяч с «Зенитом». В интернете ходит ролик, где доказывают, что руки не было. Что скажешь?

— Если судья свистнул, значит, была. Мяч в неё попал, но я не двигал и не играл ею. Думал сначала, что гол засчитают, но когда сказали, что будет VAR, то сразу подумал: «Блин, а ведь была рука».



— Ты за VAR после этого?

— За VAR, да… Хотя стоп. Вот сейчас сказал, что за, а на самом деле мне вообще всё равно, есть он или нет. Когда нет – одни обижаются, когда есть – другие. Это футбол. Эмоции здесь будут всегда. На судейский вопрос просто не обращаю внимания. Моё дело – выходить и играть. Вот и всё.



— Ты не из тех, кто будет говорить, что какому-то «Зениту» судьи помогают?

— Нет, такие разговоры несерьёзны. Просто несерьёзны.

Деньги, тачки, «Инстаграм»

— Следишь, что о тебе пишут?

— Статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану.



— Почему в таком случае ты удалил страницу в «Инстаграме»?

— Так нужно было. Может, создам скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.



— Удивлялся, когда тебя критиковали из-за замазанных ног на фото?

— Ну какая критика?! Лично её не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами.



— Понятно, что это уважение к религии, но…

— …но у нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?». Отвечаю, там иначе нельзя. Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном «инстаграме» у меня колени были замазаны.



— Ты не раз говорил о значении семьи в карьере и жизни. Зарплатная карточка до сих пор у родителей?

— У них, да, но у меня настроена оплата через телефон. Деньги, получается, семейные, общие.

Фото: РИА Новости

— Машину тебе до сих пор запрещают покупать?

— Да, запрещают. Говорят, должен вырасти, проявить себя как футболист, выучиться. Водительского-то удостоверения у меня пока нет.



— А почему не получаешь?

— Да не до этого. Футболом занят.



— Ты вот говоришь, и возникает ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?

— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.



— А хобби?

— Люблю с друзьями посидеть, в кино сходить. Правда, там ничего интересного сейчас не показывают. «Терминатор» вот тоже провалился, его раскритиковали.

— Книги читаешь?

— Сейчас — биографию Фёдора Фёдоровича Черенкова, которую мне недавно подарили.

— Всё правильно, раз играешь под его номером.

— И это огромная честь — играть под номером великого игрока, а также мотивация, чтобы ещё больше работать.

P.S.

Хабиб и Конор

— Боями, как парень с Кавказа, интересуешься?

— Конечно. Вот сейчас попытаюсь посмотреть бои UFC в Москве. Буду болеть за Забита Магомедшарипова и Александра Волкова.



— А в противостоянии Конора и Хабиба за кого?

— Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России.



— Когда слушаешь Конора про Хабиба, тебя распирает?

— Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает. Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова лишь бизнес. И это неправильно.