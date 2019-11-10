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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет

Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

Второй мяч в ворота «шмелей» стал для поляка 16-м в стартовых 11 встречах чемпионата Германии. Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, 31-летнему футболисту удалось побить рекорд легендарного форварда клуба Герда Мюллера, который в аналогичный отрезок на старте сезона-1968/69 сумел забить 15 голов.

Мюллер защищал цвета «Баварии» с 1964 по 1979 год. Выступая за мюнхенцев, экс-нападающий стал обладателем «Золотого мяча», трижды выигрывал Кубок чемпионов и четырежды — чемпионат Германии, а также завоёвывал и другие трофеи. Кроме того, Герд является чемпионом мира и Европы в составе сборной ФРГ.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.

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