Болельщики «Аль-Садда» призвали Хави подать в отставку с поста главного тренера

Болельщики катарского клуба «Аль-Садд» призвали главного тренера команды Хави подать в отставку, сообщает Marca.
По информации источника, фанаты недовольны выступлением команды в нынешнем сезоне. Во время матча чемпионата страны с «Катаром» (0:3) болельщики скандировали «Хави, вон!», призывая наставника покинуть пост.
Напомним, «Аль-Садд» является действующим чемпионом Катара. В последних четырёх матчах команда потерпела три поражения и на данный момент находится на 4-м месте в турнирной таблице соревнований.
Хави стал тренером «Аль-Садда» 20 мая 2019 года — практически сразу после того, как объявил о завершении карьеры футболиста. В составе «Барселоны» экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и четырежды — Лигу чемпионов. В составе сборной Испании — чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012).
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