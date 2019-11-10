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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором забитого мяча стал Фабиньо. На 13-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Мохамед Салах, которому ассистировал Эндрю Робертсон. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Садио Мане с передачи Джордана Хендерсона. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Бернарду Силва.

«Ливерпуль», набрав 34 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте. Полная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Фабиньо – 6'   2:0 Салах – 13'   3:0 Мане – 51'   3:1 Силва – 78'
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