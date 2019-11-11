Гвардиола выдал худший старт в тренерской карьере

Испанский тренер Хосеп Гвардиола выдал свой худший старт в карьере на топ-уровне, сообщает OptaJoe.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы набрал 25 очков после 12 туров чемпионата Англии. В своей последней игре «горожане» уступили «Ливерпулю» со счётом 1:3.

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Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда по два раза выиграла АПЛ, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на 9 очков. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Челси». Поединок состоится 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.