Бразилия сыграет с Францией в полуфинале молодёжного ЧМ-2019

Завершились четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2019 (U17), в которых сборная Италии встретилась с Бразилией, а национальная команда Франции сыграла с Испанией.

Сборная Бразилии одержала победу в матче с Италией со счётом 2:0. Голами отличились Патрик и Жоау Пегло.

Сборная Франции в свою очередь разгромила Испанию со счётом 6:1. В составе победителей забили Ньянзу Куасси, Натанаэль Мбюкю, Исаак Лихаджи, Тимоте Пембеле, Жоржиньо Рютте и Адиль Аушиш. Единственный гол в сборной Испании на счету Хермана Валера.

Таким образом, сборные Бразилии и Франции поспорят между собой за выход в финал турнира. Матч состоится 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. Во втором полуфинальном матче сборная Мексики сыграет с национальной командой Нидерландов.