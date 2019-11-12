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Бразилия сыграет с Францией в полуфинале молодёжного ЧМ-2019

Бразилия сыграет с Францией в полуфинале молодёжного ЧМ-2019
Футбол / Прочие турниры 0

Завершились четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2019 (U17), в которых сборная Италии встретилась с Бразилией, а национальная команда Франции сыграла с Испанией.

Сборная Бразилии одержала победу в матче с Италией со счётом 2:0. Голами отличились Патрик и Жоау Пегло.

Сборная Франции в свою очередь разгромила Испанию со счётом 6:1. В составе победителей забили Ньянзу Куасси, Натанаэль Мбюкю, Исаак Лихаджи, Тимоте Пембеле, Жоржиньо Рютте и Адиль Аушиш. Единственный гол в сборной Испании на счету Хермана Валера.

Таким образом, сборные Бразилии и Франции поспорят между собой за выход в финал турнира. Матч состоится 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. Во втором полуфинальном матче сборная Мексики сыграет с национальной командой Нидерландов.

U17 ЧМ-2019. 1/4 финала
12 ноября 2019, вторник. 02:00 МСК
Италия U17
Окончен
0 : 2
Бразилия U17
0:1 Патрик – 6'   0:2 Пегло – 40'
U17 ЧМ-2019. 1/4 финала
11 ноября 2019, понедельник. 22:30 МСК
Испания U17
Окончен
1 : 6
Франция U17
1:0 Валера – 9'   1:1 Куасси – 21'   1:2 Мбюкю – 36'   1:3 Лихаджи – 46'   1:4 Пембеле – 54'   1:5 Рютте – 59'   1:6 Аушиш – 90+3'
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