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Дубль Гвардиола помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ

Дубль Гвардиола помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч завершился победой гостей со счётом 4:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Йошко Гвардиол. На 59-й минуте вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден укрепил преимущество своей команды. На 71-й минуте Гвардиол оформил дубль. На 90+7-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил четвёртый гол манкунианцев.

После 37 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 44 очка и занимает 13-е место. «Манчестер Сити» после 36 матчей английской Премьер-лиги заработал 85 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии манчестерский клуб разгромил «дачников» со счётом 5:1.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 13'     0:2 Фоден – 59'     0:3 Гвардиол – 71'     0:4 Альварес – 90+6'    
Удаления: Диоп – 90+5' / нет

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