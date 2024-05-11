Дубль Гвардиола помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ

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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч завершился победой гостей со счётом 4:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Йошко Гвардиол. На 59-й минуте вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден укрепил преимущество своей команды. На 71-й минуте Гвардиол оформил дубль. На 90+7-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил четвёртый гол манкунианцев.

После 37 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 44 очка и занимает 13-е место. «Манчестер Сити» после 36 матчей английской Премьер-лиги заработал 85 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии манчестерский клуб разгромил «дачников» со счётом 5:1.

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