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«Гранада» — «Реал» М: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 11 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Гранада» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде. В качестве главного арбитра встречи выступит Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 34 туров чемпионата Испании «Гранада» набрала 21 очко и занимает 19-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработал 87 очков и располагается на первой строчке, уже находясь в статусе чемпиона.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «сливочные» одержали победу со счётом 2:0.

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