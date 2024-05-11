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«Гранада» — «Реал» М: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30

«Гранада» — «Реал» М: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Гранада» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде. В качестве главного арбитра встречи выступит Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 35-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Гранада
Гранада
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 34 туров чемпионата Испании «Гранада» набрала 21 очко и занимает 19-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработал 87 очков и располагается на первой строчке, уже находясь в статусе чемпиона.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «сливочные» одержали победу со счётом 2:0.

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