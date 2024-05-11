Покер Кутузова принёс «ФК 10» разгромную победу над FC Bus в матче 4-го тура Медиалиги

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 4-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), в котором встречались команды FC Bus и «ФК 10». Встречу принимал стадион «Москвич» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Дмитрий Ярцев. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 6:0.

Четырьмя забитыми мячами в составе «ФК 10» отметился нападающий Сергей Кутузов. По одному голу на свой счёт записали полузащитники Андрей Беломытцев и Игорь Киреев.

«ФК 10» продолжает лидировать в группе B пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), набрав после четырёх матчей 12 очков. Команда ни разу не проигрывала в этом сезоне. FC Bus после четырёх игр набрал два очка и находится на предпоследнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы B.