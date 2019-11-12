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Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом из «Ливерпуля»

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за с
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом из «Ливерпуля»
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг не поможет национальной команде в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией.

Как сообщает The Guardian, 24-летний форвард был отстранён от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной. Причиной для такого шага стала стычка с его участием, которая произошла после прибытия в расположение команды. По словам издания, Стерлинг, по-прежнему находившийся на взводе после состоявшегося днём ранее матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3), решил выяснить отношения с защитником Джо Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время игры чемпионата.

Последовавшие после инцидента извинения не помогли Рахиму избежать отстранения от матча сборной Англии.

Матч Англия – Черногория состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 22:45 мск.

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