Медведев передал стадион «Ростов-Арена» в собственность Ростовской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области стадиона «Ростов-Арена», сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.
Кроме стадиона в собственность Ростовской области переданы три билетных кассы, несколько КПП, ливневая канализация.
«По имеющемуся соглашению, в режиме наследия на 2020 год предусмотрен следующий порядок: 95% бюджета по содержанию стадиона „Ростов-Арена“ будет выделяться из федерального бюджета, и 5% — из бюджета Ростовской области», — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
«Порядок на последующие годы тоже прописан, идёт постепенное уменьшение процентного содержания за счёт средств федерального бюджета, и с 2024 года мы должны будем полностью содержать данный стадион за счёт бюджета областного и внебюджетных источников, заработанных средств самим стадионом. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идёт активная работа по его реализации», — добавил первый замгубернатора.
- 12 ноября 2019
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:37
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
15:49
-
15:44
-
15:37
-
15:17
-
14:54
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:21
-
12:53
-
12:43
-
12:38
-
12:11
-
11:49
-
11:39
-
11:36
-
11:13
-
11:02
-
11:00