«Редко можно почувствовать себя умнее Армении». Уткин — о неназначении Григоряна

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал несостоявшееся назначение бывшего главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна на пост наставника сборной Армении.



«Хочу рассказать историю, которая меня до глубины души позабавила. На этой неделе был назначен новый тренер сборной Армении. Им не был назначен Александр Григорян, которого уже почти ввели на эту должность в сложной для команды ситуации, но выступил Дмитрий Селюк. Дмитрий, я очень уважительно к вам отношусь и хочу процитировать вас сейчас как образец целенаправленного флейма. Вы отчего-то возненавидели Григоряна и решили лишать его всех последующих работ. Дмитрий, ради бога, я прощаю вам обед, который вы мне проспорили. Простите Григоряна и вы.



Селюк сказал, что это удивительное решение сборной Армении, потому что, во-первых, Григорян тренировал баб, во-вторых, в него однажды бросили петуха. Какое это отношение имеет к профессиональным характеристикам Григоряна? Просто очень интересно. И что-то было ещё в-третьих. Дорогие мои армяне, я хочу вам сказать, что Григорян – удивительно подходящий тренер именно для сборной. Во-первых, потому что он армянин – а это для вас всегда было важнейшим понятием, а во-вторых, потому что проблемы Григоряна в том, что у него есть и идеи, и он умеет работать, и игру ставить умеет, и игроков распознавать, но у него такая своеобразная манера поведения, что в повседневном режиме он очень сильно начинает доставать тех, с кем работает. Смотрите, как «Тамбов» воспрянул. Просто спала эмоциональная нагрузка. А в сборной наоборот – его эксцентрическая манера общения только мобилизовывать будет команду. А вы про петухов, про баб слушаете.



Эта история меня интересовала только как анекдот. Хотя, впрочем, нет. Ещё и очень интересно и редко можно почувствовать себя умнее целой Армении. Всё-таки страна ума. Вы знаете, что ум в Армении и был изобретён?» — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.