Сеферович получил травму колена перед матчем Швейцария — Грузия

Швейцарский нападающий «Бенфики» Харис Сеферович травмировал колено перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Грузии, сообщает A Bola.
Форвард был заявлен в стартовый состав команды на эту встречу, однако в последний момент был заменён на нападающего «Аугсбурга» Рубена Варгаса. В конце предматчевой разминки Сеферович почувствовал боль в колене и сообщил тренерскому штабу, что не сможет принять участия в матче. В ближайшее время 27-летний швейцарский футболист пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будет выявлена степень тяжести повреждения.
Напомним, матч сборных Швейцарии и Грузии завершился победой швейцарской команды со счётом 1:0. В понедельник, 18 ноября, сборная Швейцарии проведёт выездной матч с национальной командой Гибралтара.
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