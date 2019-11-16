Витсель: на Евро всегда может произойти сюрприз. Например, Россия выйдет в финал

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал комментарий после выездного матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой России (4:1).

«Сборная России хорошо играла после перерыва. Мы очень хорошо провели первую половину, забили три гола, а второй тайм для нас был немного сложнее. Может быть, нам стоило больше контролировать мяч. Для нас было важно сегодня победить. Несмотря на то, что уже до игры было понятно, что мы вышли на Евро, мы хотели победить. Во втором тайме было сложно, мы показали хороший настрой, и это действительно важно.

Что касается уровня сборной России, то они хороши. Дома нам с ними было играть проще. В Питере была отличная атмосфера, полный стадион, и сегодня они боролись больше. Они показали лучшую сторону себя во втором тайме.

Я был счастлив вернуться в Петербург, у меня есть хорошие воспоминания, связанные с «Зенитом». На чемпионате мира в Питере тоже было здорово, но не в матче с Францией, потому что для нас он был не очень.

Хотел бы я сыграть в Питере на чемпионате Европы? Я не знаю, сейчас я сфокусирован на дортмундской «Боруссии». Я действительно хочу выиграть титул с ними. А потом посмотрим.

Евро — это то соревнование, где всегда может произойти сюрприз, такой, как Россия в финале или кто-то ещё. Но надеюсь, в финале будет Бельгия. Это наша цель. Мы хотим выступить лучше, чем на чемпионате мира, и чем на Евро во Франции. Мы ждём этого турнира, и у нас есть ещё пару месяцев на подготовку», — передаёт слова Витселя корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.