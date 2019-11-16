«Лучше против Бельгии вообще не играть». Черчесов объяснил разгром

Несмотря на неприятное для любого тренера крупное поражение, Станислав Черчесов был спокоен и миролюбив на пресс-конференции. Да и журналисты не задавали наставнику сборной России провокационных вопросов. Все понимали: Бельгия – это космос по сравнению с нами. Прежде всего, у Черчесова хотели узнать, почему он решил сыграть с первой командой мира по рейтингу ФИФА в открытый футбол. Тренер тут же вспомнил, как его критиковали за «автобус», поставленный у своей штрафной в победном матче плей-офф ЧМ-2018 с Испанией.

Евро-2020 Россия не выиграет. Сборная Бельгии показала нам это Но сборная России всё равно заслуживает добрых слов за этот отборочный цикл.

— Станислав Саламович, что же сегодня произошло? Бельгийцы очень легко забили все свои мячи…

— Абсолютно с вами согласен. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и на своём поле они нам первый мяч с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Во-первых, нам надо было побеждать 2:0. Во-вторых, хотелось проверить, что мы из себя представляем. Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников? Но сегодня планировали играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а теперь критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому. Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Хотя если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.



— Вы никогда не критикуете публично игроков. Но многие ли в раздевалке подвергнутся вашей критике?

— Понятно, что счёт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам требуется конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше.



— Болельщики и Петербург выдержали тест на готовность к Евро-2020? Вы довольны атмосферой?

— Мы не впервые здесь играем. Атмосфера великолепная, стадион заполнен. На ЧМ-2018 решили задачу выхода из группы. Нам нравится играть в Петербурге. И сегодня, кстати, не исключение.



— Вы владели мячом не меньше, чем Бельгия. Обычно соперники отдают мяч команде Роберто Мартинеса. Как всё-таки нужно играть с Бельгией? (Это спросил бельгийский журналист)

— Это Роберто Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всё расскажу, вы всё поймёте. Лучше против Бельгии вообще не играть.



— Какие выводы сделаете после крупного поражения?

— Я бы не назвал этот матч экспериментом. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первом место. Я понимал, что это риск. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня. Большое значением имеет физическая готовность, которая у нас была на хорошем уровне на чемпионате мира. Сегодня, думаю, мы не добрали в плане физической готовности.



— Согласны, что Зелимхана Бакаева мало задействовали после его выхода на замену, атакуя больше другим флангом?

— Бакаев вышел активно. Слева было много действий, как и справа. Не думаю, что был перекос.



— За время до Евро-2020 мастерство игроков не вырастит. За счёт чего вы прибавите, кроме физической готовности, чтобы выиграть турнир, как говорили?

— Могу ответить только за то, что я сказал. Повторяю: есть чемпионат Европы, куда все команды приедут играть. У нас тоже команда, которая хочет себя проявить и за этот кубок побороться. Никто не знает, что будет через полгода. Сейчас продолжается чемпионат России, потом зимний перерыв. Что-то поменяется. Когда узнаем, с кем сыграем на Евро-2020, будем готовиться к ним и подбирать игроков, исходя из соперников.



— Александр Дюков говорил, что вам сделало предложение продлить контракт. Он лежит на столе. Когда вы дадите ответ?

— Мой контракт лежит у меня дома, причём уже несколько лет. Там всё написано, и есть пункты, подразумевающие пролонгацию. Ничего нового на моём столе не появилось. Единственное, что нужно менять, – срок окончания контракта. Он завершается летом, а чемпионат мира перенесён на зиму. Всё остальное там прописано. Честно говоря, больше не хотел бы ни разу комментировать эту тему.



— После 1:4 с Бельгией игроки оторвутся на Сан-Марино?

— Не хотелось бы говорить банальностей, но скажу. Завтра посмотрим, кто в каком состоянии. Это со стороны кажется, что всё легко. Если я скажу, что Сан-Марино – соперник уровня Бельгии, то это будет неправдой. Но соперник есть соперник. К нему нужно подготовиться.

Пространство картонного Дзюбы. Пора любить не сборную России, а родину Егоров – о том, что есть цели важнее, чем победа над Бельгией или на всём Евро-2020.

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Роберто Мартинес в свою очередь сделал комплимент сборной России.



— Сегодняшний матч был сложным тестом для Бельгии. Мы знали, чего ждать, понимали, что Россия, у которой сильная команда, будет играть на победу. Поэтому в первом тайме была такая открытая игра. До перерыва мы сыграли действительно хорошо. За вторую половину не хочу критиковать парней, но мы дали сопернику слишком много возможностей.



— Каковы ваши планы на следующие месяцы?

— Всегда непросто быть тренером сборной, потому что сложно добиться таких же синхронных действий, как в клубах. С тактической точки зрения не всё получается. Но я доволен командой. Хочу, чтобы мы продолжали работать столь же усердно.



— Объясните роли Акселя Витселя и Кевина Де Брёйне в матче с Россией?

— Я бы не сказал, что позиция Де Брёйне необычная. Мы понимали, как будет действовать сборная Россия. Собирались подстраиваться под игру Артёма Дзюбы, в связи с этим своя роль была у Витселя. Учитывая тактику, Де Брёйне получал больше возможностей проявить свои качества в атаке.



— С каким чувством вернётесь в Петербурге, если будете играть здесь на Евро-2020?

— Мы обожаем Петербург. Это удивительный город, с прекрасным стадионом и замечательными болельщиками. Мы завидуем, что вы имеете такую арену. Тоже хотели бы принимать у себя в Брюсселе матчи подобного уровня.



— Как оцените игру Эдена Азара?

— У Эдена была небольшая травма в начале сезона, это замедлило его прогресс. Каждому игроку нужно время, чтобы адаптироваться к команде, а команде – чтобы привыкнуть новому игроку. Уверен, он покажет себя в «Реале» с лучшей стороны.