Нобоа: для меня Сочи — лучший город России, другого такого просто нет
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что из всех городов, в которых он жил за годы карьеры в России, больше всего ему нравится Сочи.
«Жил здесь в четырёх совершенно разных городах. И этот — лучший. Мне неважно, красивый город или нет. Мне, как эквадорцу, самое главное — погода. Она здесь супер, другого такого города просто нет. Можно пойти на море, можно в парк, а можно наверх, в горы. Тут есть всё.
Посмотри, какое сегодня число, а тут такое солнце! Надеюсь, игра у нас тоже улучшится и мы сможем остаться в Премьер-Лиге. Мне здесь нравится, чувствую себя здесь как дома. Но своей страной Россию назвать не могу, моя страна — Эквадор», — рассказал Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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