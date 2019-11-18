Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нобоа: для меня Сочи — лучший город России, другого такого просто нет

Нобоа: для меня Сочи — лучший город России, другого такого просто нет
Футбол / РПЛ 0

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что из всех городов, в которых он жил за годы карьеры в России, больше всего ему нравится Сочи.

«Жил здесь в четырёх совершенно разных городах. И этот — лучший. Мне неважно, красивый город или нет. Мне, как эквадорцу, самое главное — погода. Она здесь супер, другого такого города просто нет. Можно пойти на море, можно в парк, а можно наверх, в горы. Тут есть всё.

Посмотри, какое сегодня число, а тут такое солнце! Надеюсь, игра у нас тоже улучшится и мы сможем остаться в Премьер-Лиге. Мне здесь нравится, чувствую себя здесь как дома. Но своей страной Россию назвать не могу, моя страна — Эквадор», — рассказал Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019