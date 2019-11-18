Кейн: я люблю забивать и надеюсь, что продолжу делать это на Евро-2020

Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Косово. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
«Мы досрочно вышли на Евро, поэтому психологически было немного тяжело. Но мы всё сделали правильно — забили первый гол, преодолели отрезок, когда они давили на нас, и прекрасно провели концовку. 4:0 — отличный результат.
Очевидно, что, как нападающий, я хочу забивать голы, выигрывать игры. Здорово, что удалось забить ещё один мяч. Я люблю забивать, как и любой форвард, так что, надеюсь, продолжу делать это следующим летом», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
Сборная Англии, набрав 21 очко, заняла первое место в турнирной таблице группы A. Косово (11) — на 3-м месте.
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