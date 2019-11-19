Daily Mail: Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

России грозит запрет на проведение домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, утверждает Daily Mail. После найденных несоответствий ВАДА открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.
Россия сможет оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS). CAS в свою очередь может лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможности проведения домашних матчей Евро-2020.
- 19 ноября 2019
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