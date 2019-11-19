Ганус: наши функционеры дают сигнал — трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о ситуации с передачей данных Московской антидопинговой лаборатории ВАДА и об отношении российских спортивных функционеров к расследованиям.

«Сейчас продолжается расследование по лаборатории – слава богу, мы вообще открыли базу, передали её ВАДА. Ни для кого не секрет, что была нешуточная битва – открывать/не открывать. Были силы, которые выступали категорически против сотрудничества с ВАДА. Их позиция: послать всех в башню, стоять на своём. Ну хорошо, а что дальше? Что скажем спортсменам? Часть из них уже посматривает на другие страны.



Почему мы относимся к расследованиям как обиженные? Что-то случилось – мы сразу спрятались, убежали, закопались. Эти действия подрывают авторитет нашего спорта. Наши спортивные функционеры не понимают, что, когда пытаются что-то спрятать, дают сигнал спортивному сообществу: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем. Это ужасно с морально-этической точки зрения.



Давайте посмотрим на акт Родченкова, который недавно приняли в США, – американцы хотят быть лидерами в борьбе с допингом, используя трансграничность. Кто мешает нам, не придумывая никаких актов, стать лидерами антидопинга? Я бы задал этот вопрос спортивным чиновникам начиная с министра Колобкова – они несут ответственность за то, что довели ситуацию до безвыходной», — цитирует Гануса Sports.ru.