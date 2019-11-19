«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может продолжить карьеру в России.



По информации Fotbollskanalen, специалист попал в сферу интересов действующего чемпиона страны – «Зенита». Сине-бело-голубых привлекли успехи Андерссона с национальной командой.



В настоящее время петербургскую команду возглавляет Сергей Семак. Он занимает пост наставника «Зенита» с лета 2018 года и в первый же сезон привёл коллектив к победе в Российской Премьер-Лиге. После 16 туров нынешнего розыгрыша первенства сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.



Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года, а ранее работал в ряде клубов на родине. Под его руководством национальная команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где дошла до стадии 1/4 финала.

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