Тренер сборной Сан-Марино: команда России для нас как другая планета
Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла прокомментировал заключительный матч отборочного этапа Евро-2020, в котором его подопечные крупно уступили команде России (0:5).
«В группе были две очень сильные команды — Бельгия и Россия. Для нас они как другая планета, у этих команд намного лучше техника, тактика. Сегодня мы сделали всё возможное, использовали запасных футболистов, но не сумели изменить ход игры», — цитирует Варреллу официальный сайт УЕФА.
Свой комментарий по игре Сан-Марино — Россия дал и наставник победившей команды Станислав Черчесов.
Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.
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