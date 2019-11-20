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Тренер сборной Сан-Марино: команда России для нас как другая планета

Тренер сборной Сан-Марино: команда России для нас как другая планета
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла прокомментировал заключительный матч отборочного этапа Евро-2020, в котором его подопечные крупно уступили команде России (0:5).

«В группе были две очень сильные команды — Бельгия и Россия. Для нас они как другая планета, у этих команд намного лучше техника, тактика. Сегодня мы сделали всё возможное, использовали запасных футболистов, но не сумели изменить ход игры», — цитирует Варреллу официальный сайт УЕФА.

Свой комментарий по игре Сан-Марино — Россия дал и наставник победившей команды Станислав Черчесов.

Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.

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