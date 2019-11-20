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Черчесов: встретимся со старыми друзьями из Бельгии — в этот раз всё будет иначе

Черчесов: встретимся со старыми друзьями из Бельгии — в этот раз всё будет иначе
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заключительный матч отборочного этапа Евро-2020, в котором его подопечные уверенно обыграли команду Сан-Марино (5:0).

«В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Всё удалось.

Два наших соперника на Евро уже известны? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз все будет по-другому», — цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе Евро-2020 — помимо Бельгии подопечным Черчесова предстоит сыграть с Данией.

Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
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