Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему не женат, сообщает издание TMZ Sports.

Ранее появилась информация, согласно которой португалец тайно женился на своей подруге Джорджине Родригес во время поездки в Марокко.

Издание приводит сведения из окружения Роналду, которое подтверждает, что данные о свадьбе не соответствуют действительности.

Криштиану и Джорджина встречаются уже несколько лет, и кажется, что их брак — это вопрос времени. В прошлом году было также множество слухов об их свадьбе после того, как Джорджина продемонстрировала кольцо с бриллиантом на игре сборной Португалии на ЧМ-2018. Но позже она сообщила СМИ, что это не обручальное кольцо.

Роналду и Родригес воспитывают четверых детей, но лишь младшая девочка является их совместным ребёнком.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 10 матчах Серии А за «Ювентус». В этом турнире на счету 34-летнего нападающего 5 забитых мячей и 1 результативная передача.

Источник: Роналду женился на своей подруге
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019