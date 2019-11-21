Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему не женат, сообщает издание TMZ Sports.

Ранее появилась информация, согласно которой португалец тайно женился на своей подруге Джорджине Родригес во время поездки в Марокко.



Издание приводит сведения из окружения Роналду, которое подтверждает, что данные о свадьбе не соответствуют действительности.



Криштиану и Джорджина встречаются уже несколько лет, и кажется, что их брак — это вопрос времени. В прошлом году было также множество слухов об их свадьбе после того, как Джорджина продемонстрировала кольцо с бриллиантом на игре сборной Португалии на ЧМ-2018. Но позже она сообщила СМИ, что это не обручальное кольцо.



Роналду и Родригес воспитывают четверых детей, но лишь младшая девочка является их совместным ребёнком.



В текущем сезоне Роналду принял участие в 10 матчах Серии А за «Ювентус». В этом турнире на счету 34-летнего нападающего 5 забитых мячей и 1 результативная передача.