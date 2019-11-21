Дриусси: для меня Кокорин просто топ! Не могу поверить, что он не играл год

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказался о предстоящем возвращении в состав форварда Александра Кокорина и полузащитника Малкома.
«Жду ли возвращения Малкома и Кокорина? Конечно жду! Это очень качественные футболисты, которые усилят команду. Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет ещё больше сильных игроков. Но, с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать всё, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав.
В какой форме Кокорин? Для меня он просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провёл год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма», — цитирует Дриусси Sport24.
- 21 ноября 2019
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