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Кокорин: не хочу сейчас оценивать своё физическое состояние

Кокорин: не хочу сейчас оценивать своё физическое состояние
Футбол 0

«Зенит» в рамках социального проекта «Зенит Рядом» организовал благотворительный турнир, в котором выступили смешанные команды, собранные из футболистов сине-бело-голубых и юных воспитанников детских домов. На этом мероприятии присутствовал нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

«Ребятам всё понравилось. Это самое главное. Нам тоже понравилось, мы поиграли, повеселились. Сергей Богданович попросил играть серьёзно и забивать, а смотришь, как играют дети, и не получается быть серьёзным. Поэтому получилась такая атмосфера дворового футбола: все посмеялись, подурачились. Провели хороший турнир. И погода сегодня хорошая: никто не замёрз, все довольны. Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться – одно дело, а играть – совсем другое. Сейчас весь акцент на том, чтобы подвести меня к играм. Жалко, что в декабре наступит такой долгий перерыв», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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