Наставник «Лилля» высказался об уходе своих ассистентов к Моуринью в «Тоттенхэм»
Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье прокомментировал уход своих ассистентов Жоао Сакраменто и Нуну Сантуша в «Тоттенхэм Хотспур», который на этой неделе возглавил португалец Жозе Моуринью.
«Трудно ответить, виню ли я их. Скорее всего, нет. Я тоже когда-то работал ассистентом. Они получили предложения, поверили в проект и захотели уйти. Таков сегодняшний футбол. Наш спортивный директор Луис Кампос не смог удержать двух человек, которые не захотели быть частью нашего проекта. Мы живём не в мире поцелуев», — приводит слова Галтье beIN Sports.
Отметим, что Сакраменто работал в «Лилле» с 2017 года и занимал пост ассистента главного тренера, а Сантуш работал с голкиперами французского клуба с 2018 года.
«Лилль» объявил об уходе двух тренеров в штаб Моуринью в «Тоттенхэм»
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