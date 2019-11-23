ЦСКА призвал фанатов прийти на матч с «Крыльями Советов» вместе с мамами

Пресс-служба ЦСКА обратилась к фанатам клуба с призывом посетить матч 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» вместе с мамами.

«Приходи с мамой на футбол! С праздником, наши любимые мамы!» — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится завтра, 24 ноября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск. Обслужит матч петербургский арбитр Владислав Безбородов. Ему будут ассистировать Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы).

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 13-м месте.