ЦСКА призвал фанатов прийти на матч с «Крыльями Советов» вместе с мамами
Пресс-служба ЦСКА обратилась к фанатам клуба с призывом посетить матч 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» вместе с мамами.
«Приходи с мамой на футбол! С праздником, наши любимые мамы!» — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится завтра, 24 ноября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск. Обслужит матч петербургский арбитр Владислав Безбородов. Ему будут ассистировать Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы).
ЦСКА, набрав 30 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 13-м месте.
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