ЦСКА готов продать Чалова зимой и уже ищет ему замену
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» проявляют «Челси» и «Кристал Пэлас». Видеть соотечественника на «Стэмфорд Бридж» желает лично владелец синих Роман Абрамович. Отмечается, что «Кристал Пэлас» готов потратить на покупку нового форварда до € 30 млн. ЦСКА готов продать футболиста в ближайшее трансферное окно и уже начал поиски игрока ему на замену.
Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов в 16 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи.
Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно
- 23 ноября 2019
-
09:25
-
09:17
-
09:13
-
09:00
-
08:29
-
07:52
-
07:04
-
05:24
-
04:17
-
03:59
-
03:37
-
02:49
-
01:24
-
00:48
-
00:42
-
00:34
-
00:26
-
00:12
- 22 ноября 2019
-
23:54
-
23:44
-
23:38
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:30
-
22:12
-
21:58
-
21:25
-
21:08
-
21:05
-
20:40
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
19:58
Партнерский контент