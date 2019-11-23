ЦСКА готов продать Чалова зимой и уже ищет ему замену

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» проявляют «Челси» и «Кристал Пэлас». Видеть соотечественника на «Стэмфорд Бридж» желает лично владелец синих Роман Абрамович. Отмечается, что «Кристал Пэлас» готов потратить на покупку нового форварда до € 30 млн. ЦСКА готов продать футболиста в ближайшее трансферное окно и уже начал поиски игрока ему на замену.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов в 16 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи.