Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА готов продать Чалова зимой и уже ищет ему замену

ЦСКА готов продать Чалова зимой и уже ищет ему замену
Футбол / РПЛ 0

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» проявляют «Челси» и «Кристал Пэлас». Видеть соотечественника на «Стэмфорд Бридж» желает лично владелец синих Роман Абрамович. Отмечается, что «Кристал Пэлас» готов потратить на покупку нового форварда до € 30 млн. ЦСКА готов продать футболиста в ближайшее трансферное окно и уже начал поиски игрока ему на замену.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов в 16 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019