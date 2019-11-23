Два гола после нестандартных штрафных — в обзоре матча «Борнмут» — «Вулвз»

«Борнмут» на своём поле уступил «Вулверхэмптону» со счётом 1:2 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 21-й минуте открыл полузащитник гостей Жоау Моутинью красивым прямым ударом со штрафного с острого угла. Спустя 10 минут преимущество «Вулверхэмптона» удвоил нападающий Рауль Хименес. Он в касание замкнул прострел с фланга после нестандартного розыгрыша штрафного. На 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за две жёлтые карточки защитника Саймона Фрэнсиса.



Во втором тайме на 59-й минуте защитник «Борнмута» Стив Кук отыграл один мяч, головой переправив мяч в ворота после подачи углового.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 19 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» (16) — на 11-м месте.