Дивеев: немного не хватало ора и задора Гончаренко. Второй тренер тоже молодец

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Первый тайм прошёл при нашей инициативе, мы могли забивать. У Самары был угловой и прострел. Во втором тайме мы полностью доминировали, но нам, как всегда, не хватает реализации. Но выиграли 1:0, все довольны.

«Крылья Советов» сегодня молодцы, играли в свой футбол, но мы были к этому готовы и держали мяч под контролем. Хотя можно сказать, «Крылья» удивили.

Немного не хватало этого ора и задора от Гончаренко. Второй тренер тоже молодец, подсказывал, я слышал. Не видел перформанса болельщиков, весь был в игре", — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.