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Медведев: люди, оскорблявшие Дзюбу, не имеют права быть на наших стадионах

Медведев: люди, оскорблявшие Дзюбу, не имеют права быть на наших стадионах
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил мнение по поводу оскорбительных кричалок болельщиков «Спартака» в адрес нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы на матче 17-го тура с «Уралом».

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Российской Премьер-Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС.

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