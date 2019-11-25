Медведев: люди, оскорблявшие Дзюбу, не имеют права быть на наших стадионах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил мнение по поводу оскорбительных кричалок болельщиков «Спартака» в адрес нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы на матче 17-го тура с «Уралом».

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Российской Премьер-Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС.