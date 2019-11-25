Мойес может сменить Силву на посту главного тренера «Эвертона»

Бывший главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес близок к тому, чтобы сменить Марку Силву на посту главного тренера клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

На сегодня мерсисайдский клуб занимает 15-е место, уступив в минувшем туре «Норвичу» дома (0:2). В понедельник руководство клуба проведёт встречу с Марку Силвой, чтобы определиться с будущим португальца. Клуб намерен обсудить нынешнюю ситуацию в клубе и то, как главный тренер собирается выйти из неё.

Положение клуба может только усугубиться, так как в следующих пяти матчах «Эвертону» предстоит сыграть с «Лестером», «Ливерпулем», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

В случае увольнения Марку Силвы фаворитом на должность главного тренера клуба называют Дэвида Мойеса, которые ранее тренировал клуб в течение 12 лет. Также руководство рассматривает кандидатуру Сэма Эллардайса. Как ожидается, специалист может получить контракт до конца сезона.