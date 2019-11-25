Мойес может сменить Силву на посту главного тренера «Эвертона»

Бывший главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес близок к тому, чтобы сменить Марку Силву на посту главного тренера клуба. Об этом сообщает Sky Sports.
На сегодня мерсисайдский клуб занимает 15-е место, уступив в минувшем туре «Норвичу» дома (0:2). В понедельник руководство клуба проведёт встречу с Марку Силвой, чтобы определиться с будущим португальца. Клуб намерен обсудить нынешнюю ситуацию в клубе и то, как главный тренер собирается выйти из неё.
Положение клуба может только усугубиться, так как в следующих пяти матчах «Эвертону» предстоит сыграть с «Лестером», «Ливерпулем», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».
В случае увольнения Марку Силвы фаворитом на должность главного тренера клуба называют Дэвида Мойеса, которые ранее тренировал клуб в течение 12 лет. Также руководство рассматривает кандидатуру Сэма Эллардайса. Как ожидается, специалист может получить контракт до конца сезона.
- 25 ноября 2019
-
11:48
-
11:27
-
11:21
-
10:58
-
10:53
-
10:34
-
10:30
-
09:56
-
09:53
-
09:38
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:52
-
08:01
-
07:41
-
06:09
-
05:14
-
04:21
-
03:26
-
02:54
-
02:30
-
01:37
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:08
-
00:00
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:33