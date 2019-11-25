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Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче «Оренбург» — «Ахмат»

Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче
Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче «Оренбург» — «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подвёл итоги работы арбитра Алексея Еськова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Ахмат» (1:2).

«Оренбург» написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Ахмат», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (19) — на 10-м месте. Лидером соревнований по итогам 17 туров является петербургский «Зенит», набравший 39 очков.

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