Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче «Оренбург» — «Ахмат»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подвёл итоги работы арбитра Алексея Еськова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Ахмат» (1:2).



«Оренбург» написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«Ахмат», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (19) — на 10-м месте. Лидером соревнований по итогам 17 туров является петербургский «Зенит», набравший 39 очков.

Хусаинов: Еськов начудил в матче «Оренбург» — «Ахмат». 500% ошибка