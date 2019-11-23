Хусаинов: Еськов начудил в матче «Оренбург» — «Ахмат». 500% ошибка

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова, который обслуживал матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ахмат» (1:2).
«Еськов начудил в матче «Оренбург» — «Ахмат». 500% ошибка. Пенальти в ворота «Оренбурга» назначен ошибочно. Игрок хозяев играл левой грудью, а не рукой», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
11-метровый в ворота оренбургского клуба был назначен на 36-й минуте при счёте 0:0. Форвард грозненского клуба Андрес Понсе реализовал пенальти, открыв счёт.
«Ахмат» набрал 18 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (19) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 36 очков в 16 матчах.
- 23 ноября 2019
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