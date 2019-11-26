Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
«Нас ждёт игра на результат. «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперёд, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники». Несмотря на гостевой матч и не самые приятные погодные условия, немцы будут играть только на победу и постараются навязать свою игру с первых же минут. Но я верю в «Локомотив» и в то, что всё закончится в пользу москвичей», — приводят слова Булыкина «Известия».
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.
Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус», которые также проведут свой матч сегодня, 26 ноября.
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