Тренер «Базеля»: не думаю, что «Краснодар» в первом матче был сильно слабее нас

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».
«Я не думаю, что «Краснодар» в первом матче был сильно слабее нас. Это действительно очень серьёзный соперник, нельзя не отметить качество игры отдельных игроков. Мы видели, что и в российском чемпионате они показывают очень хорошие результаты. В первой игре у них была возможность забить нам. Нам приходилось много обороняться, они прибавили работы нашему вратарю. Матч в Базеле был для нас достаточно опасным. Мы ожидаем, что завтра нас ждёт нечто подобное. Мы рассматриваем все возможные варианты. Завтрашний матч может сложиться совсем не так, как в Швейцарии. Что касается изменений в нашем составе, возможно, мы заменим некоторых игроков, но это решится уже завтра», — передаёт слова Коллера корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Матч «Краснодар» — «Базель» состоится завтра, 28 ноября. Начало встречи в 18:50 мск. В первом круге краснодарский клуб проиграл швейцарцам со счётом 0:5.
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