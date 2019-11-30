Мертезакер будет помогать Юнгбергу в «Арсенале»

Экс-защитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер войдёт в тренерский штаб «канониров», сообщает пресс-служба «Арсенала» на станице в «Твиттере».
Отмечается, что бывший немецкий футболист будет присутствовать на тренерской скамье лондонского клуба уже завтра, 1 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
Напомним, Фредрик Юнгберг занял пост временного тренера «канониров» после отставки испанского специалиста Унаи Эмери. Под руководством Эмери «Арсенал» со счётом 1:2 потерпел поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Айнтрахтом».
Мертезакер выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2011 года. Немец принял решение о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2017/18, после чего работал в академии «Арсенала».
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