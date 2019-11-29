Юнгберг назначен временным главным тренером «Арсенала»

Фредрик Юнгберг, помощник бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, назначен временным наставником команды, сообщает пресс-служба клуба.



Ожидается, что швед, в бытность футболистом выступавший за «канониров» с 1998 по 2007 год, будет руководить командой, пока руководство не найдёт нового наставника.



В последнем матче под руководством Эмери «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.



Испанский специалист возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

«Арсенал» объявил об отставке Эмери