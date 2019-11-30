Де Брёйне забил гол-красавец мощнейшим ударом под перекладину. Видео
На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».
На 82-й минуте манкунианцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне, отправившего мяч в верхний угол ворот Мартина Дубравки после сумасшедшего удара из-за штрафной площади.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 13 туров «Ньюкасл», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета. «Манчестер Сити» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Лестер Сити» (29) и «Ливерпулю» (37).
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20. Расписание матчей английской Премьер-Лиги.
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