Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020

Во время жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года, которая проходила в Бухаресте (Румыния), было определено расписание матчей сборной России в квартете B.

13 июня. Россия — Бельгия, Санкт-Петербург

17 июня. Россия — Финляндия, Санкт-Петербург

22 июня. Дания — Россия, Копенгаген

Напомним, перед жеребьёвкой сборная России оказалась во второй корзине. На групповой стадии российская команда не могла встретиться с Украиной и Косово — УЕФА разводит команды этих стран во время жеребьёвок.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды каждой из групп. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.