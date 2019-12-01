М. Кержаков: «Спартак» — самый принципиальный соперник, это самая важная игра

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Естественно, после удаления „Спартак“ перестроился. Если в первом тайме они играли в пять защитников, то потом перешли на игру в четыре. Было тяжело, но благодаря болельщикам мы держались. Спасибо им большое.

Как удалось столь уверенно фиксировать мяч после сложных ударов спартаковцев? Я не берусь судить, сложные они или нет. Может, дело в перчатках, а не во мне.

Для меня «Спартак» — самый принципиальный соперник. Сто процентов — это самая важная игра. Думаю, по накалу этот матч важнее, чем прошлый с «Лионом». Об этом и атмосфера свидетельствует", — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».