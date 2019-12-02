Луценко: каждый из игроков «Арсенала» внёс свою лепту в победу над ЦСКА

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0).



«Вы видели, какая была игра. Каждый из нас внёс свою лепту в эту победу. Самое главное, что мы выиграли. Я даже не помню, когда такая плотность в чемпионате России была. Мы до этого провели неудачный отрезок, были в кризисе, не набирали очков. Сначала были победы, а потом перестало получаться. Но руководство сверху всё видит, будут делаться выводы. Может, укрепят команду, купят новых игроков.



Мы готовились к ЦСКА и знали, что у них плотный график. Смотрели матчи и видели, что во втором тайме у них появляются зоны, которые нужно использовать. Нам тренеры всё донесли. Мы знали, что будут моменты и надо только их реализовать. В первом тайме отдали мяч и ждали контратаки — не получалось. Во втором тайме за счёт контроля могли забить второй, но в этом и заключается класс команды. Не забили ещё, а должны были», — сказал Луценко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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