«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
Единственный гол был забит в середине первого тайма — на 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой. Александр Максименко парировал удар, но мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
Петербургский «Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.
- 2 декабря 2019
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