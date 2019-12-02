«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).



Единственный гол был забит в середине первого тайма — на 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой. Александр Максименко парировал удар, но мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

Петербургский «Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.