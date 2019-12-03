«Зенит» показал своего аргентинца с шестью «Золотыми мячами»

«Зенит» в своём официальном «твиттере» отреагировал на новость о завоевании нападающим «Барселоны» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2019 года, о котором было объявлено накануне, 2 декабря, на торжественной церемонии в Париже.



Для 32-летнего аргентинского форварда это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда в карьере. Ранее приз доставался ему в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Второе место в голосовании занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третье – Криштиану Роналду из «Ювентуса».



Петербургский клуб опубликовал фотографию, на которой нападающий Себастьян Дриусси, соотечественник Месси, позирует с шестью наградами, похожими на «Золотой мяч», и сопроводил её следующей подписью: «Аргентинец и его шестой «Золотой мяч».