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«Зенит» показал своего аргентинца с шестью «Золотыми мячами»

«Зенит» показал своего аргентинца с шестью «Золоты
«Зенит» показал своего аргентинца с шестью «Золотыми мячами»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём официальном «твиттере» отреагировал на новость о завоевании нападающим «Барселоны» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2019 года, о котором было объявлено накануне, 2 декабря, на торжественной церемонии в Париже.

Для 32-летнего аргентинского форварда это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда в карьере. Ранее приз доставался ему в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Второе место в голосовании занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третье – Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Петербургский клуб опубликовал фотографию, на которой нападающий Себастьян Дриусси, соотечественник Месси, позирует с шестью наградами, похожими на «Золотой мяч», и сопроводил её следующей подписью: «Аргентинец и его шестой «Золотой мяч».

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