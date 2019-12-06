«Интер» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 декабря в 22:45

В пятницу, 6 декабря, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» будет принимать «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Его ассистентами будут Стефано Алассио и Сержио Рангетти. Резервный рефери – Фабио Мареска

После 14 туров «Интер», набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» всего на 1 очко. «Рома» с 24 очками в активе располагается на пятой строчке.

Детальная турнирная таблица чемпионата Италии доступна на «Чемпионате».